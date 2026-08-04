Ceuta : Melilla réclame une zone neutre de 500 mètres à la frontière avec le Maroc

Le maire-président de l'enclave espagnole de Melilla, en Afrique du Nord, Juan José Imbroda, a appelé le Maroc à créer une zone neutre de 500 mètres de large le long des frontières de Melilla et de l'enclave voisine de Ceuta, à la suite d'un important afflux de migrants visant Ceuta.

Lors d'une conférence de presse lundi, Juan José Imbroda a estimé que cette récente vague migratoire rendait nécessaires de nouvelles mesures de sécurité aux frontières des deux villes autonomes espagnoles situées sur le territoire marocain.

Le même jour, la police espagnole a indiqué qu'environ 73 500 migrants en situation irrégulière avaient été renvoyés vers le Maroc depuis Ceuta. L'ordre public revient progressivement dans l'enclave et les commerces ont rouvert leurs portes. Au moins 88 migrants sont également morts en tentant de rejoindre Ceuta à la nage au plus fort de la crise.

Parallèlement, la justice marocaine a engagé des poursuites pour tenter d'identifier les responsables des troubles à la frontière. Un tribunal de première instance a ouvert les audiences contre 25 suspects, accusés d'avoir organisé les franchissements massifs de la frontière et les émeutes visant Ceuta. Selon le parquet, sept prévenus sont poursuivis, notamment pour résistance armée aux forces de l'ordre, violences contre des agents publics et destruction d'infrastructures publiques. Deux autres sont accusés de trafic de migrants, de transport non autorisé et de transport illégal de passagers. L'enquête se poursuit.