« Possession » : en Jamaïque, les fantômes du passé colonial ressurgissent

Les fantômes ne sont jamais très loin dans Possession. Cette nouvelle série britannique en cinq épisodes, portée par Gugu Mbatha-Raw, mêle thriller, horreur et réalisme magique pour interroger les traces laissées par l’histoire coloniale et l’esclavage.

L’actrice y incarne Claudia, une jeune avocate métisse, ambitieuse et rationnelle, envoyée en Jamaïque pour défendre un riche aristocrate britannique dans une affaire de succession. Son père a légué son immense propriété à un homme de la communauté locale. Mais lorsque Claudia découvre que le domaine en question est une ancienne plantation appartenant à la famille, et surtout le lieu qui hante ses cauchemars, l'affaire prend une tournure inquiétante.

« Claudia m’a tout de suite intriguée », confie Gugu Mbatha-Raw, également productrice exécutive de la série. « Au début, c’est une femme ambitieuse, rationnelle, très sûre d’elle, qui a construit sa carrière. Mais au fil de l’histoire, elle va vivre un véritable voyage intérieur et partir à la découverte d’elle-même. »

La série se déploie sur deux temporalités, entre le présent et les années 1760, au temps de la plantation. Bel Powley incarne Charlotte, la fille du propriétaire, tandis que Sheldon Shepherd joue deux personnages : Cudjoe East, l’homme à qui revient la propriété, et Matthew, son identité de naissance, un homme réduit en esclavage et enfant illégitime du planteur.

Pour la scénariste Karla Crome, le tournage en Jamaïque était une évidence. « Il était essentiel pour nous de tourner en Jamaïque. Nous étions sur cette terre, avec son histoire présente tout autour de nous. Il était aussi important de prendre en compte la relation historique entre le Royaume-Uni et la Jamaïque. Cette histoire ne pouvait être racontée qu’ici. »

Réalisée par le Jamaïcain Storm Saulter, Possession fait de l'île bien davantage qu'un décor. Le tournage s'est notamment déroulé dans une véritable demeure historique, une ancienne maison de planteur. Une expérience qui a profondément marqué Gugu Mbatha-Raw.

« Ce n’était pas un décor, c’était une vraie maison. Cette terre avait une histoire, une histoire bien réelle. C’était assez troublant, je dois dire. Mais je pense que cela a aussi donné beaucoup d’authenticité à notre travail. Storm Saulter, qui réalise la série, a toujours veillé à respecter cette histoire et cette culture. Et je crois que cela apporte une dimension supplémentaire à notre jeu, parce qu’on sait que les ancêtres ne sont jamais très loin. »

À travers le parcours de Claudia, Possession fait ainsi dialoguer l’intime et l’Histoire. Les traumatismes du passé colonial se transmettent, ressurgissent et prennent une forme surnaturelle.

Possession sera diffusée sur Sky à partir du 6 août 2026.