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Un moustique invasif vecteur du paludisme alarme les villes africaines

Une femelle d'Anopheles gambiae en train de se nourrir, vecteur connu du paludisme,   -  
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James Gathany/CDC via AP, File
By Rédaction Africanews

Afrique

Une espèce invasive de moustiques porteuse du paludisme se propage à grande vitesse à travers l'Afrique, faisant craindre des flambées de la maladie dans les milieux urbains, autrefois épargnés.

Selon une analyse génomique publiée en juin dans la revue Science, ces insectes de l'espèce Anopheles stephensi sont originaires d'Asie. Ils prospèrent dans les villes, contrairement à la plupart des moustiques porteurs du paludisme, qui sévissent plutôt dans les zones rurales.

D'après les derniers travaux scientifiques rapportés par le New York Times, l'Anopheles stephensi serait arrivé en Afrique par Djibouti il y a près de 15 ans.

Une partie de la population de moustiques se serait ensuite dirigée vers l'Éthiopie, tandis qu'un deuxième groupe aurait migré vers l'Afrique de l'Ouest et un troisième vers le sud du continent.

L'Anopheles stephensi a déja été associé à des recrudescences inattendues de paludisme dans certains pays. Selon le New York Times, la maladie avait pratiquement été éradiquée à Djibouti avant l'apparition de ce nouveau moustique. Un an après sa détection en 2013, le pays a recensé près de 1 700 cas, un nombre qui n'a cessé d'augmenter pour atteindre 70 000 en 2020.

Un phénomène similaire s'est produit du côté de l'Éthiopie, qui a enregistré une flambée de paludisme en 2022.

En plus de son appétence pour les villes, ces moustiques résistent aux insecticides, autant de caractéristiques qui rendent difficile la lutte contre cette espèce.

Mais les chercheurs espèrent que leurs nouveaux travaux permettront de suivre plus efficacement la propagation de ces moustiques.

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