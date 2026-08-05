Ceuta : Madrid affirme que 70 000 migrants sont déjà repartis au Maroc

Le gouvernement espagnol affirme que 70 000 des 72 000 migrants entrés la semaine dernière dans l'enclave de Ceuta sont déjà retournés au Maroc. Malgré ce reflux, entre 2 000 et 5 000 personnes seraient encore présentes sur le territoire espagnol, selon les autorités.

Le bilan humain continue de s'alourdir. Les autorités espagnoles font désormais état de 77 morts, principalement des migrants qui se sont noyés en tentant de contourner à la nage les dispositifs de sécurité en mer. Des opérations d'identification des victimes sont toujours en cours avec les autorités marocaines.

Pour limiter de nouvelles traversées, l'Espagne a installé une barrière flottante de 500 mètres dans les eaux séparant Ceuta du Maroc. Les garde-côtes marocains assurent, de leur côté, que les tentatives de passage ont fortement diminué depuis la semaine dernière, même si quelques candidats à l'exil continuent de tenter la traversée.

Parmi eux, Abdul Karim, 23 ans, raconte avoir nagé pendant plus de trois heures pour atteindre Ceuta. Il explique avoir entrepris ce voyage dans l'espoir de trouver un emploi en Espagne et affirme avoir cru se noyer au cours de la traversée.

La crise migratoire, qui a provoqué la plus importante vague d'arrivées à Ceuta de ces dernières années, continue d'alimenter les tensions entre le Maroc et l'Espagne, tandis que les familles de nombreux disparus restent sans nouvelles de leurs proches.