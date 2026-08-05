Ebola en RDC : plus de 1 700 décès, une trajectoire alarmante selon l'Africa CDC

Le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) a averti mardi que l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo suivait une trajectoire inquiétante, le nombre de décès ayant dépassé les 1 700.

Jean Kaseya s'est rendu dans la ville de Bunia, près de l’épicentre de l’épidémie, aux côtés du directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, Mohamed Janabi.

M. Kaseya a déclaré qu’il était difficile de savoir quand l’épidémie atteindrait son pic. Mardi, 3 802 cas avaient été recensés, dont 1 707 décès, selon le dernier bilan du gouvernement congolais.

M. Kaseya s’est exprimé sans détour quant aux lacunes de la riposte. "Je ne vais pas faire dans la diplomatie sur ce point. La recherche des cas contacts ne fonctionne pas", a-t-il déclaré, soulignant que près de 70 % des nouveaux cas ne provenaient pas de la liste des cas contacts, mais d’une propagation au sein de la population.

"Lorsque plus de 60 à 70 % des nouveaux cas proviennent de sources extérieures à la liste des cas contacts, on ne peut pas dire que cela fonctionne."

Le médecin a également soulignait que l’épidémie suivait une trajectoire alarmante. "Nous n’apprécions pas la trajectoire de cette épidémie, qui est déjà la deuxième plus importante au monde", a déclaré M. Kaseya.

"Si l’on dresse un bilan 14 semaines après la déclaration de l’épidémie, il s’agit de la plus grande épidémie jamais enregistrée, sept fois plus importante que celle d’Afrique de l’Ouest. Nous ne pouvons pas continuer ainsi."

Progrès et frustration

L'épidémie d'Ebola qui a touché l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 avait fait 28 000 cas et plus de 11 000 décès, mais avait mis environ huit mois à atteindre le seuil des 1 000 décès.

Jean Kaseya et Mohamed Janabi se sont rendus dans le quartier de Rwankole, à Bunia, pour assister à l’ouverture d’un nouveau centre de traitement d’Ebola. Janabi a souligné les progrès réalisés dans la lutte contre l’épidémie, tout en exprimant sa frustration. "Nous analysions 30 échantillons par jour ; aujourd’hui, je pense que nous en analysons plus de 2 000 par jour", a-t-il déclaré, ajoutant que la capacité d’accueil était passée à un millier de lits.

"Suis-je satisfait des progrès réalisés jusqu’à présent ? Non. Car pour chaque personne qui meurt, nous aurions peut-être pu l’aider ou la sauver."

L'épidémie, déclarée le 15 mai, a été associée à la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé.

Parmi les principaux défis, le "patient zéro" n’a toujours pas été identifié, tandis que les déplacements de population liés aux conflits armés et à l’exploitation minière illégale ont rendu difficile le traçage des milliers de personnes ayant été en contact avec des personnes infectées.

Selon l’OMS, plus de 100 professionnels de santé ont été infectés depuis le début de l’épidémie, et certains ont manifesté pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires et leurs conditions de travail dangereuses.

L'épidémie se concentre principalement dans la province reculée de l'Ituri, qui représente près de 90 % des cas, bien que des infections aient été confirmées dans cinq autres provinces du pays.