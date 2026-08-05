L'armée nigériane obtient une hausse salariale historique

Le président nigérian Bola Tinubu annonce une hausse des salaires des militaires afin d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer le moral des troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme.

À compter du 1er septembre, près de 250 000 militaires bénéficieront de cette revalorisation. Les augmentations varieront de 30 à 80 %, selon le grade.

Les soldats du rang, de simple soldat à sergent-chef, bénéficieront de la plus forte hausse, avec 80 % d'augmentation.

Les officiers allant de colonel à adjudant verront leur rémunération progresser de 50 %, tandis que les généraux percevront une hausse de 30 %.

Selon la présidence, cette mesure portera la masse salariale annuelle des forces armées de 660 à 924 milliards de nairas, soit une augmentation de près de 40 %.

Cette décision intervient après de vives critiques sur le niveau de rémunération des soldats. En juillet, le chef d'état-major de la Défense avait reconnu que le salaire minimum des militaires, fixé à 100 000 nairas, restait insuffisant face aux risques auxquels ils sont confrontés.

Le président Tinubu affirme vouloir poursuivre les investissements dans les équipements militaires et faire du bien-être des soldats une priorité de son mandat.