Le sélectionneur du Cap-Vert, Pedro Brito, plus connu sous le nom de Bubista, s'est engagé avec le club marocain de la RS Berkane. Le technicien a signé un contrat de deux ans et succède au Tunisien Moïne Chaâbani, nommé à la tête de la sélection tunisienne.

La Fédération cap-verdienne de football a salué le travail de son ancien sélectionneur, le remerciant pour son « dévouement, son professionnalisme et sa contribution » aux performances de l'équipe nationale.

Sous la direction de Bubista, le Cap-Vert a marqué les esprits lors de la Coupe du monde 2026. Pour sa première participation au tournoi, la sélection a tenu en échec l'Espagne, future championne du monde, avant de décrocher sa qualification pour les seizièmes de finale grâce à des matchs nuls contre l'Uruguay et l'Arabie saoudite.

Les Requins Bleus ont finalement été éliminés par l'Argentine après prolongation, au terme d'un match spectaculaire conclu sur le score de 3-2.

La RS Berkane, l'un des clubs les plus ambitieux du football marocain, espère désormais s'appuyer sur l'expérience de Bubista pour poursuivre ses ambitions sur la scène continentale.