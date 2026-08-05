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Le gardien de but cap-verdien Vozinha, officiellement présenté par Colo-Colo

Le gardien de but cap-verdien Vozinha, officiellement présenté par Colo-Colo
Le gardien de but capverdien Vozinha pose en tant que nouveau joueur du Colo Colo au stade Monumental de Santiago, au Chili, le 4 août 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

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Le gardien de but cap-verdien Vozinha a rejoint officiellement Colo-Colo, a annoncé mardi le club chilien, après son départ de Chaves, équipe évoluant en deuxième division portugaise.

À 40 ans, Vozinha s’est fait remarquer lors de la Coupe du monde avec le Cap-Vert, où ses performances ont contribué à propulser une sélection historique. Il rejoint désormais l’un des clubs les plus emblématiques d’Amérique du Sud, avec l’objectif d’apporter son expérience à une équipe habituée aux grands rendez-vous.

« La Coupe du monde a été le plus beau moment de ma carrière de footballeur, mais c’est désormais du passé. Aujourd’hui, être ici pour représenter Colo-Colo, un grand club à l’histoire prestigieuse, représente pour moi le plus beau moment de ma carrière en club », a déclaré Vozinha lors de sa présentation.

Le gardien cap-verdien a expliqué avoir reçu plusieurs propositions avant de choisir Colo-Colo, qui était selon lui sa priorité. Son arrivée au Chili marque une nouvelle étape dans une carrière débutée au Cap-Vert et poursuivie notamment en Europe.

De son vrai nom Josimar José Évora Dias, Vozinha a obtenu une dérogation pour conserver ce surnom sur son maillot. Une identité sportive devenue un hommage à ses grands-parents et aux valeurs qu’ils lui ont transmises.

« Si ma grand-mère ou mes grands-parents étaient encore en vie aujourd’hui, je pense qu’ils seraient très fiers. J’espère continuer à honorer les valeurs qu’ils m’ont transmises. Porter ce nom est un bel hommage à leur mémoire », a-t-il déclaré.

Arrivé dimanche à Santiago, Vozinha a été accueilli chaleureusement par les supporters de Colo-Colo. Il a effectué son premier entraînement avec le groupe mardi et pourrait faire ses débuts dès dimanche lors du match de championnat contre l’Unión La Calera.

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