CAN féminine 2024 : le Nigeria renverse le Maroc et conserve sa couronne

Le Stade Olympique de Rabat affichait complet ce samedi soir pour la finale très attendue de la Coupe d’Afrique des Nations féminine. Devant des milliers de supporters marocains venus célébrer une possible consécration historique, les Lionnes de l’Atlas ont finalement cédé face à l’expérience nigériane. Score final : 3 buts à 2 pour les Super Falcons, qui décrochent un nouveau titre continental.

Dès les premières minutes, le Maroc impose un rythme élevé et prend rapidement l’avantage. À la mi-temps, les joueuses locales mènent 2-0, dans une ambiance électrique. Mais le Nigeria, fort de son palmarès et d’une mentalité forgée dans les grands rendez-vous, renverse totalement la situation en seconde période.

« On a cette mentalité : pas jusqu'à la fin, on ne lâche rien », commente un supporter nigérian, hilare après la rencontre. « En deuxième mi-temps, on l’a fait pour le champion : on a marqué le premier, le deuxième, puis le troisième. »

L’émotion est palpable chez les supporters marocains, déçus mais fiers. « Extraordinaire et choquant à la fois. Elles ont tellement bien joué… C’est une défaite difficile à avaler », souffle une supportrice. Une autre nuance avec dignité : « Même si on perd, on est toujours des gagnants. »

Le Maroc, hôte de cette édition, aura impressionné par son parcours jusqu’en finale, confirmant la progression fulgurante de son football féminin. Mais c’est bien le Nigeria, décuple champion d’Afrique, qui confirme sa domination sur le continent.