Séisme: des villes colombiennes en ruines, le Valle del Cauca compte ses morts

À Zarzal, environ 700 habitations ont été endommagées, certaines réduites à l'état de décombres. Au moins une personne est morte, tandis que les équipes de secours inspectaient les maisons porte à porte pour identifier les habitants ayant besoin d'un abri et de vivres. Les débris ont obstrué les rues et certains bâtiments gravement endommagés devront peut-être être démolis. À Roldanillo, les habitants sont revenus dans des rues et des commerces endommagés pour sauver ce qu'ils pouvaient. Au moins deux personnes sont mortes, dont le conseiller municipal Juan Carlos García Castañeda, tué lorsqu'une partie d'une salle de sport s'est effondrée. Des centaines de logements et de commerces ont été touchés, ce qui a conduit à la déclaration d'un état de calamité publique et à l'instauration d'un couvre-feu nocturne. L'électricité et l'eau courante étant coupées, de nombreuses familles ont dormi dehors ou dans des abris temporaires. Les commerçants ont fouillé les décombres à la recherche de biens récupérables, confrontés à la perte de leurs moyens de subsistance. À El Cairo, une ville d'environ 7 000 habitants proche de l'épicentre, les autorités indiquent qu'environ 80 % des logements et des bâtiments publics ont été endommagés ou détruits. Des glissements de terrain, des routes coupées et des répliques ont contraint de nombreux habitants à se réfugier dans des abris de fortune. Le séisme, survenu le 10 août, laisse les communautés de tout le Valle del Cauca face à un long chantier de déblaiement et à une reprise incertaine. Les responsables régionaux affirment qu'au moins 27 personnes sont mortes dans les municipalités du département en dehors de Cali et que plus d'un millier de logements ont été endommagés, les évaluations étant toujours en cours. Alors que les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans les villes les plus touchées, les responsables locaux avertissent que le rétablissement des logements, des services et des moyens de subsistance prendra des mois, voire des années.