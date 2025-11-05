Football : la CAN féminine 2026 passe à 16 équipes

Quatre équipes ont été ajoutées mercredi à la Coupe d'Afrique des nations élargie de football féminin, après avoir été éliminées à l'issue des matchs de qualification le mois dernier.

La Confédération africaine de football a annoncé cette décision surprise d'organiser un tournoi à 16 équipes, accordant ainsi un sursis au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Mali et à l'Égypte.

L'Égypte, classée 95e au niveau mondial, obtient une seconde chance malgré sa défaite 7-0 face au Ghana lors des deux matchs du dernier tour de qualification.

La CAF a déclaré avoir sélectionné les quatre perdants du dernier tour de qualification ayant le meilleur classement FIFA actuel.

"Cette décision s'inscrit dans la vision stratégique de la CAF visant à renforcer la compétitivité et le développement du football féminin sur le continent africain", a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Égypte ont également une nouvelle chance de se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Les quatre demi-finalistes du tournoi organisé par le Maroc du 17 mars au 3 avril se qualifieront pour la Coupe du monde. Les équipes qui perdront en quarts de finale pourront finalement se qualifier grâce à des barrages impliquant des nations d'autres continents.

La CAF a déclaré que son comité exécutif avait pris la décision concernant la répartition des quatre places supplémentaires. Les raisons pour lesquelles les matchs de barrage n'ont pas été organisés ne sont pas claires.