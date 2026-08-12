Nigeria : libérés, des otages racontent leur calvaire de six mois en captivité

Plus d’une centaine de Nigérians, secourus après avoir passé environ six mois en captivité. Ils ont été enlevés le 3 février, lorsque des terroristes ont attaqué la communauté de Woro, dans l’État de Kwara, au Nigeria.

Mariages forcés, privations extrêmes et famine : les otages ont vécu l’enfer en captivité, avec des fortunes diverses.

''Ils sont au total 12 à être encore en captivité ; il n’y a qu’une seule jeune fille parmi eux, les autres sont des femmes. Certaines ont choisi de rester avec leurs ravisseurs. Tandis que d’autres y ont été contraintes.'', raconte Amira Salihu, victime d’enlèvement et professionnelle de santé.

L’opération de sauvetage a été menée par les forces de sécurité nigérianes. Mais des otages manquent encore à l’appel, plus d’une dizaine, selon le chef du village de la communauté de Woro.

'''Je pense que nous en avons retrouvé environ 153, et on nous a dit que des enfants, pour la plupart au nombre de 13, sont morts en captivité ; 13 sont toujours retenus là-bas, retenus de force. Donc, si l’on fait le compte, je pense que cela fait environ 176'', déclare Umar Bio Salihu, chef du village de la communauté de Woro.

La communauté attend le retour de ces désormais ex-otages, et les responsables peinent à faire l’économie de leur satisfaction.

''La communauté est très heureuse en ce moment ; ses membres attendent avec impatience de retrouver les leurs, même s’ils sont actuellement sous traitement médical. Nous allons donc attendre de voir si, d’ici quelques jours, le gouvernement nous convoquera, en tant que communauté, pour les accueillir et les réunir avec les leurs'', affirme Umar Bio Salihu.

Au Nigeria, les enlèvements de masse constituent un phénomène récurrent. Les otages sont souvent libérés contre des rançons, versées souvent par les pouvoirs publics , alors que la population a toujours dénoncé leur inertie présumée face aux ravisseurs.