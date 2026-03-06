Bienvenue sur Africanews

Football : la CAN féminine 2026 reportée, le lieu toujours incertain

Les joueuses sud-africaines célèbrent leur victoire contre le Maroc lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine (WAFCON) à Rabat, au Maroc, le 23 juillet 2022   -  
Copyright © africanews
Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Football

Après plusieurs semaines d'incertitude et à seulement 12 jours du coup d'envoi prévu au Maroc, la Coupe d'Afrique des nations féminine a été reportée.

La Confédération africaine de football a confirmé qu'elle se déroulerait désormais pendant l'été, du 25 juillet au 16 août.

La CAN féminine était initialement prévue du 17 mars au 3 avril, mais les organisateurs ont demandé un changement de dates à cause de "circonstances imprévues", a fait savoir la Confédération africaine de football, sans donner plus de détails.

Depuis plusieurs jours, l’incertitude grandissait quant à la volonté du Maroc d’accueillir l'événement comme prévu initialement. La CAF n'a pas confirmé si le Maroc accueillera à nouveau le tournoi pour la troisième fois consécutive.

Le président de l'instance africaine du football, Patrice Motsepe, avait précédemment exclu tout report, car la compétition sert de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027.

Les équipes se retrouvent désormais sans aucun match à disputer pendant la trêve internationale, ce qui constitue un nouveau revers pour les joueuses et les fans de football féminin.

