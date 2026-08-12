Colombie : un hôpital de Cali s’effondre après le séisme, les patients soignés dehors

Des images de vidéosurveillance montrent des personnes évacuant précipitamment l’hôpital alors que des débris s’effondrent autour d’elles, blessant au moins une personne. Environ 90 patients ont dû être transférés après que plusieurs parties de l’établissement, dont les urgences, sont devenues inutilisables. Ces dégâts sont survenus alors que les secours poursuivaient leurs recherches dans l’ouest de la Colombie, frappé par un séisme qui a fait au moins 181 morts et plus de 1 300 blessés, selon un bilan communiqué mardi par les autorités. Cali est la ville la plus touchée, avec 95 décès recensés, tandis que 239 personnes seraient encore prisonnières des décombres. Plusieurs établissements hospitaliers de Cali ont été endommagés. Selon l’Organisation mondiale de la santé, des effondrements ont notamment touché les services de cardiologie et de pédiatrie de l’Hospital Universitario del Valle. Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement a décrété l’état d’urgence et lancé une opération de secours coordonnée. Les équipes médicales continuent de prendre en charge des patients à l’extérieur des bâtiments endommagés, tandis que la police et les forces armées participent à l’acheminement du matériel et des fournitures.