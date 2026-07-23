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Patrice Motsepe dévoile la nouvelle CAN à 28 équipes

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'exprime lors d'une conférence de presse au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, au Cameroun, ce mardi 25 janvier 2022.   -  
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By Ali Bamba

CAN

La Coupe d'Afrique des nations s'apprête à changer de dimension. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé que la CAN 2027 réunirait 28 équipes, contre 24 actuellement.

Cette nouvelle formule sera inaugurée lors de l'édition organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027. La CAF doit encore préciser le format exact de la compétition et les modalités de qualification.

Mercredi, en conférence de presse à Johannesburg, en Afrique du Sud, Patrice Motsepe a également annoncé un doublement de la prime du vainqueur de la CAN féminine 2026, qui passera à 2 millions de dollars, afin de renforcer le développement du football féminin sur le continent.

Le président de la CAF s'est par ailleurs félicité des performances historiques des sélections africaines lors de la Coupe du monde 2026, avec 90 % des équipes qualifiées pour les phases à élimination directe, un record pour le continent.

Enfin, il a réaffirmé son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, en vue de sa réélection.

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