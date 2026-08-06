Ceuta : la Garde civile ouvre un bureau dédié aux personnes portées disparues

À Ceuta, la Garde civile espagnole a ouvert un bureau chargé de retrouver les personnes portées disparues, après la crise migratoire qui a frappé l'enclave espagnole la semaine dernière.

Le bureau doit permettre de centraliser les demandes des familles et des proches sans nouvelles de personnes ayant tenté de rejoindre l'Espagne depuis le Maroc.

Selon le responsable des opérations, les équipes du bureau ont réussi à établir 29 profils de personnes qui pourraient être identifiées et l'identité de l'une d'entre elles a déjà été officiellement confirmée.

Alors que les opérations de vérification et d'identification se poursuivaient jeudi, les proches des personnes disparues continuaient d'affluer au bureau mis en place au poste-frontière de Tarajal.

Ils ont reçu de l'aide et ont fourni des informations susceptibles d'être utiles aux recherches.

Selon les autorités espagnoles, 70 000 des 72 000 migrants entrés à Ceuta sont repartis au Maroc. Près de 80 personnes sont mortes en essayant de gagner l'enclave, la plupart par noyade, toujours selon Madrid.

Le week-end dernier, des dizaines de Marocains étaient rassemblés dans la ville frontalière de Fnideq, dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de leurs proches.