Football : le marocain Issa Diop quitte Fulham et s'engage avec Ipswich

Le défenseur marocain Issa Diop s'est engagé avec le club de football britannique Ipswich Town, fraîchement promu en Premier League, en provenance de Fulham.

Le club anglais a annoncé mercredi la signature du joueur de 29 ans pour une durée de quatre ans. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais la presse britannique l'estime à environ 8,5 millions de livres sterling (11,4 millions de dollars).

Ancien international français chez les jeunes et avec les Espoirs, Diop a changé de nationalité sportive en mars dernier pour représenter le Maroc, grâce à ses origines familiales, conformément au règlement de la FIFA.

Il s'est illustré lors de la dernière Coupe du monde en disputant cinq des six rencontres des Lions de l'Atlas jusqu'aux quarts de finale. Il avait notamment inscrit un but égalisateur de la tête dans le temps additionnel face aux Pays-Bas en huitièmes de finale, avant la qualification du Maroc aux tirs au but.

Après quatre saisons à West Ham puis quatre autres à Fulham, Issa Diop s'apprête à relever un nouveau défi sous les couleurs d'Ipswich, qui retrouve l'élite du football anglais.