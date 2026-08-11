Égypte : un accident de pick-up fait 18 morts, dont plusieurs enfants

Au moins 18 personnes ont été tuées mardi dans un accident impliquant deux pick-up qui transportaient des ouvriers agricoles sur une route du gouvernorat d’Ismaïlia, selon une source médicale citée par l’AFP. « La plupart des morts sont des adolescents de 13 ou 14 ans », a-t-elle précisé. Parmi les plus jeunes victimes figurent deux fillettes de 10 ans, selon le média local Al-Masry Al-Youm.

Les passagers, principalement originaires de deux villages du delta du Nil, se rendaient dans une ferme pour y travailler, selon une source sécuritaire. Une survivante de 16 ans, Jomana Walid, a raconté qu’elle dormait au moment de l’accident après s’être levée à 5 heures du matin. Sa sœur est morte dans l’accident et son frère a été hospitalisé, selon leur grand-mère.

Des familles se sont rassemblées devant l’hôpital d’al-Qasasin, à Ismaïlia, dans l’attente de nouvelles de leurs proches. Le ministère de la Santé avait initialement fait état de 47 victimes, dont une trentaine de blessés. Le président Abdel Fattah al-Sissi a ordonné une enquête sur les causes de l’accident.

L’utilisation de pick-up pour transporter des ouvriers est courante dans les zones rurales égyptiennes, notamment dans le secteur informel, où les véhicules sont souvent surchargés. Le travail des enfants reste également répandu : au moins 1,3 million de mineurs seraient concernés selon les chiffres officiels. D’après l’Organisation internationale du Travail, l’économie informelle représente 67 % de l’emploi en Égypte et concerne presque tout le secteur agricole. Le pays compte entre 8 et 13 millions de travailleurs informels, souvent employés dans des conditions précaires.