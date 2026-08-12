Séisme en Colombie : les secours sauvent une femme après 36 heures sous les décombres

Les équipes de secours sismique colombiennes ont extirpé vivante une femme de 32 ans des ruines d’un immeuble effondré à Pereira, mardi 11 août, après qu’elle a été coincée pendant 36 heures. Daniela Largo Sánchez a été évacuée sous un drap bleu pour préserver son intimité avant d’être transportée vers une ambulance. Les secouristes ont applaudi lorsqu’elle est sortie des décombres, selon les images tournées sur place. Les pompiers de Bogota ont indiqué que Largo Sánchez avait été localisée environ dix heures avant son sauvetage, mais qu’elle se trouvait trop profondément enfouie pour pouvoir être dégagée immédiatement. Les équipes ont travaillé avec précaution dans les débris pour l’atteindre sans provoquer un nouvel effondrement. Ce sauvetage est intervenu alors que les équipes d’urgence poursuivaient leurs recherches dans les bâtiments endommagés de l’ouest de la Colombie après le séisme de magnitude 7,4 survenu le 10 août. Les pompiers ont précisé qu’une autre personne restait coincée dans le même immeuble à Pereira, où les opérations de secours se poursuivaient.