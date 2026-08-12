Zimbabwe : 15 morts dans le chavirement d'un bateau

Zimbabwe
Des opérations de secours sont en cours après le chavirage, mardi, d’un ferry transportant 95 personnes, dont 5 membres d’équipage, sur le lac Kariba, au nord du Zimbabwe.
Quinze corps ont été repêchés dans le lac mercredi, selon les services de secours du pays d’Afrique australe, alors qu’au moins 27 personnes sont portées disparues.
L’embarcation assurait la liaison entre la ville de Kariba, au nord du pays, et plusieurs villages de pêcheurs. A l’origine de l’incident, le mauvais temps et de fortes vagues.
Selon un témoin, une vague a heurté le navire, provoquant l'arrêt de ses moteurs. Des scènes de détresse ont été enregistrées à bord du ferry, 77 passagers ont été secourus.
Le lac Kariba se trouve à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, à plus de 300 kilomètres au nord-est de la capitale, Harare. C’est le plus grand lac artificiel au monde par son volume.
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