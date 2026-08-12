Éclipse solaire : files d’attente et pénuries de lunettes de protection en Europe

À Paris, des clients ont attendu plus de deux heures devant une boutique spécialisée de la rue de Rivoli. À Londres, un commerçant limitait les achats à une paire par personne, alors qu’il ne lui restait qu’une centaine de lunettes. À Bruxelles, l’opticien Fouad Mehdaoui prenait les commandes par téléphone et inscrivait les clients sur une liste d’attente après avoir obtenu un réassort de dernière minute. La bande de totalité traversera le nord de l’Espagne, le Portugal, l’Islande, le Groenland et le nord de la Russie. Londres devrait voir près de 90 % du disque solaire occulté. En Espagne, les lunettes homologuées sont vendues entre 3 et 4 euros la paire dans certaines pharmacies du centre de Madrid, contre 1,50 à 5,95 euros en France. L’éclipse entraînera une baisse temporaire de la production solaire européenne, estimée jusqu’à 9,7 gigawatts par ENTSO-E, notamment en Espagne et en Allemagne. Les gestionnaires de réseaux ont prévu des capacités de secours pour absorber ce recul, évalué à 1,8 gigawatt en France et 2 gigawatts en Allemagne. Ils ne s’attendent toutefois pas à un risque pour l’approvisionnement électrique.