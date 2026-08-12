Le sénat américain vote pour une prolongation de l'AGOA jusqu'en 2028

Le Sénat américain a donné son feu vert à une prolongation de l’AGOA jusqu’en décembre 2028. Le texte a été adopté par 90 voix contre six.

L’initiative permet à des pays du continent d’exporter plus de 1 800 produits vers les États-Unis sans droits de douane.

Au total, 32 pays africains bénéficient de cette opportunité d’affaires, alors que le marché américain ne représente que 6 % des exportations africaines.

Le renouvellement de l’African Growth and Opportunity Act intervient à l’approche de son échéance.

Mais, pour être effectif, le texte doit encore être approuvé par la Chambre des représentants, puis ratifié par le président américain Donald Trump.

La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique a été adoptée en 2000 afin, notamment, d’améliorer les relations économiques entre les États-Unis et l’Afrique.