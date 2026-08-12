Afrique du Sud : 14 mineurs artisanaux tués dans l'effondrement d'une mine

L’effondrement d’une mine désaffectée, lundi soir, près de la ville de Rustenburg, à 130 kilomètres de Johannesburg, en Afrique du Sud, a coûté la vie à 14 mineurs artisanaux ; huit autres ont été blessés, selon le bilan publié mardi par la police.

Les recherches sont en cours pour tenter de retrouver d’éventuelles personnes prises au piège ou d’autres victimes.

Alors que les premières informations laissaient supposer l’effondrement d’un puits, la police sud-africaine a souligné qu’il s’agissait en réalité d’une « excavation à ciel ouvert ».

''Nous menons une enquête non seulement dans le cadre de l’enquête judiciaire, mais aussi sur les activités illégales qui ont eu lieu dans cette mine. Des informations préliminaires communiquées plus tôt indiquaient qu’il s’agissait de l’effondrement d’un puits, mais je peux vous confirmer qu’il ne s’agit pas d’un puits, mais plutôt d’une excavation à ciel ouvert qui était en cours sur cet ancien site de décharge, ce qui a entraîné l’effondrement des parois de ces tas de terre.'', a expliqué le Général de division Arthur Adams, commissaire de police de la province du Nord-Ouest.

De nombreux mineurs artisanaux travaillent illégalement dans les mines d’or et de platine désaffectées en Afrique du Sud, souvent au péril de leur vie. Communément appelés ‘’ Zama Zama’’, ils opèrent souvent au sein de bandes liées à des organisations criminelles

Fin 2024, plus de 80 mineurs ont trouvé la mort au cours d’un bras de fer de plusieurs mois dans une mine d’or encerclée par la police.

Le président Cyril Ramaphosa a déployé cette année des soldats dans le cadre d’une opération d’une durée d’un an contre le crime organisé, l’exploitation minière illégale constituant l’un des axes prioritaires de cette lutte.