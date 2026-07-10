La France restitue des trésors archéologiques syriens

Les autorités syriennes ont dévoilé les objets d’art restitués par la France. Il s’agit de de trésors archéologiques syriens qui étaient restés dans le pays pendant environ 15 ans après avoir été prêtés pour une exposition à Paris.

Ils ont été transportés à bord de l’avion du président Emmanuel Macron lors de sa visite en Syrie. Pour le Musée national, la collection restituée couvrait certaines des périodes les plus importantes de la civilisation syrienne.

'' Nous avons réussi à récupérer 23 objets syriens importants auprès de l’Institut du monde arabe en France. Ils y étaient prêtés, et nous avons désormais réussi à les ramener. Ces objets remontent à certaines des périodes les plus marquantes de l’histoire de la Syrie, s’étendant du IXe millénaire avant J.-C. aux XIVe et XVe siècles après J.-C. Ils racontent l’histoire de la Syrie à travers ses étapes historiques les plus déterminantes. Chaque objet revêt une grande importance historique et représente un chapitre distinct de la riche histoire de la Syrie.'', a déclaré la conservatrice du Musée, Nivine Saadeddine.

Objets romains en bronze, des pièces des époques byzantine et islamique, ainsi qu’un panneau de mosaïque aux couleurs chatoyantes qui ornait autrefois la mosquée des Omeyyades figurent parmi les 23 pièces restituées

''Aujourd’hui, nous dévoilons une sélection d’objets archéologiques qui ont été restitués à la Syrie. Ces objets avaient quitté le pays en 2011 pour être présentés dans le cadre d’une exposition organisée par l’Institut du monde arabe à Paris. Ils sont restés en France pendant 15 ans.'', a précisé Ayman al-Nabo, directeur général adjoint de l’Administration des antiquités et des musées de Syrie.

La France est le premier pays a avoir coopérer avec la Syrie dans le cadre d’une campagne nationale visant à récupérer les antiquités détenues à l’étranger depuis la chute de Bachar el-Assad.