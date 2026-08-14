Landes: un incendie de forêt force 525 personnes à fuir

L'incendie s'est déclaré peu avant 14 h 30 le jeudi 13 août et, poussé par des vents forts et changeants, s'est approché à quelques centaines de mètres seulement des habitations de Luglon. Vendredi matin, la préfecture des Landes indiquait que plus de 1 100 hectares avaient brûlé. Aucune maison n'avait été détruite, mais des habitants et un camping voisin ont été évacués par précaution et dirigés vers un centre d'accueil à Sabres. Deux routes départementales autour de Luglon ont également été fermées à la circulation. Environ 500 pompiers ont été mobilisés aux côtés de 40 véhicules de lutte contre les feux de forêt, avec des avions, dont des Canadair, des Dash bombardiers d'eau et des Air Tractor, venus appuyer les opérations. L'augmentation de l'humidité au cours de la nuit a ralenti les flammes, mais les autorités ont prévenu que des vents plus forts pourraient rapidement aggraver la situation. L'incendie est survenu en pleine vague de chaleur intense, avec des températures au-dessus de 40 °C relevées par endroits dans les Landes. Il fait suite à plusieurs feux majeurs survenus cet été dans le sud-ouest de la France, dont un incendie près de Biscarrosse qui a ravagé environ 3 700 hectares et détruit quelque 200 maisons et bâtiments.