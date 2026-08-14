Rome : le Colisée prolonge ses visites nocturnes face à la chaleur

Alors que la chaleur s’intensifie à Rome, le Colisée prolonge ses horaires en soirée. Des visites guidées sont désormais proposées jusqu’à 23 heures, quatre soirs par semaine, les mardis, jeudis, vendredis et samedis. Jusqu’à 275 visiteurs peuvent y participer chaque soir et le programme estival affiche déjà complet. Après le coucher du soleil, ils peuvent explorer l’arène et les souterrains dans des conditions bien plus agréables. Le monument ne proposait jusqu’ici des visites nocturnes que deux soirs par semaine. Le dispositif a été étendu pour l’été afin de permettre aux visiteurs d’échapper aux fortes chaleurs qui frappent la capitale italienne, où les températures ont dépassé 38 °C ces derniers jours et devraient rester supérieures à 35 °C dans les jours à venir. Selon Simone Quilici, directeur du parc archéologique du Colisée, cette extension pourrait se poursuivre jusqu’en septembre grâce au soutien financier du ministère italien de la Culture. Construit au Ier siècle, le Colisée est le plus grand amphithéâtre du monde. Il pouvait accueillir environ 50 000 spectateurs et reçoit jusqu’à 20 000 visiteurs par jour pendant les périodes de forte affluence.