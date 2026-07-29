Un groupe de colons israéliens veut s'implanter dans le sud de la Syrie

Des militants israéliens d'extrême droite tentent de s'implanter dans le sud de la Syrie. Réunis au sein du mouvement Les Pionniers de Bachân, ils revendiquent cette région au nom de l'histoire biblique et affirment vouloir y établir des colonies juives.

Depuis plusieurs semaines, ces activistes franchissent régulièrement la frontière entre Israël et la Syrie. Leur objectif est de créer un premier avant-poste dans une zone contrôlée par l'armée israélienne depuis décembre 2024, après la chute du président syrien Bachar al-Assad.

Le mouvement estime qu'une présence civile permettrait de renforcer le contrôle israélien sur ce territoire, situé à proximité du plateau du Golan. "Lorsqu'il y a une implantation, il est clair que cette terre est la nôtre", affirme Amos Azaria, l'un des dirigeants des Pionniers de Bachân. Selon lui, les habitants participeraient également à la sécurité en soutenant l'action de l'armée.

Jusqu'à présent, ces tentatives n'ont pas abouti. L'armée israélienne a à plusieurs reprises empêché les militants de s'installer durablement, estimant que leurs incursions perturbent les opérations militaires et mettent les soldats en danger. Les personnes interpellées sont remises à la police israélienne.

Les militants affirment également vouloir protéger la communauté druze après les violences qui ont secoué le sud de la Syrie ces derniers mois. Amos Azaria plaide pour la création d'un "corridor humanitaire" vers la région de Soueïda, tout en appelant à remplacer certaines zones du district de Deraa par des implantations juives.

Le mouvement bénéficie du soutien de plusieurs responsables de l'extrême droite israélienne, même s'il reste marginal. Les autorités syriennes dénoncent de leur côté l'occupation israélienne du sud du pays et réclament le retrait des forces israéliennes.

Si ces initiatives demeurent limitées, certains observateurs rappellent que plusieurs mouvements de colonisation israéliens, aujourd'hui bien implantés en Cisjordanie occupée, ont eux aussi commencé comme des groupes minoritaires avant de gagner en influence.