Sénégal : les régates de Saint-Louis perpétuent un héritage séculaire

À Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister aux traditionnelles régates de pirogues. Transmise de génération en génération, cette compétition est devenue l’un des symboles de l’identité culturelle de la ville.

La tradition trouve ses racines à Guet-Ndar, quartier historique de pêcheurs. Autrefois, les pêcheurs organisaient des courses de pirogues après leurs journées en mer. Au fil du temps, ces confrontations sont devenues un rendez-vous populaire majeur.

Cette année, Pond Kholé a été sacré champion des régates 2026. Les équipages se sont affrontés sous les encouragements d’une foule nombreuse, notamment massée sur les berges et le pont Faidherbe.

Pour les participants, la compétition exige une préparation importante et de nombreux sacrifices. Ismaïla Sakho, l’un des rameurs, souligne que malgré la rivalité entre les équipes, la course reste avant tout un moment de rassemblement et un héritage transmis par les générations précédentes.

Mais les participants souhaitent aussi une meilleure reconnaissance de leur discipline. Certains mettent leurs activités professionnelles entre parenthèses pour préparer les régates, sans rémunération, et réclament davantage de moyens pour développer la compétition.

Au-delà de l’enjeu sportif, les habitants insistent sur la dimension culturelle et sociale de l’événement. À Saint-Louis, les régates permettent de préserver une tradition ancienne tout en renforçant les liens entre les communautés.