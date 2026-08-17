France : tués en Algérie il y a 30 ans, les moines de Tibhirine honorés à Lourdes

Le pèlerinage de l’Assomption à Lourdes, en France, a été mis à profit cette année pour rendre hommage aux sept moines trappistes français enlevés puis assassinés en 1996 en Algérie, dans un contexte de guerre civile.

Outre les sept moines, douze autres religieux catholiques tués en Algérie entre 1994 et 1996 étaient aussi au centre des prières.

"C'est en effet le trentième anniversaire du meurtre des moines de Tibhirine et de Mgr Pierre Claverie, qui clôt cette année marquée par ces anniversaires. Ce fut pour nous un moment émouvant que de nous souvenir d'eux, dans le calme, la simplicité et la prière, car en commémorant les moines de Tibhirine et les bienheureux d'Algérie, nous ne nous souvenons pas du passé. Nous ne regardons pas en arrière ; nous sommes tournés vers l'avenir", a déclaré leCardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger_._

L’hommage s’est déroulé dans la basilique souterraine Saint-Pie X, devant près de 12 000 fidèles. Le cardinal Jean-Paul Vesco, qui présidait le pèlerinage, a appelé appeler à la "paix" et à la "fraternité" entre les communautés.

"Être chrétien dans une société musulmane, c’est justement, j’allais dire, être condamné à aller plus loin que les clichés : la rencontre est ce qui permet tout simplement de dépasser ses idées reçues sur l’autre, sur la religion de l’autre", a-t-il affirmé.

Les moines de Tibhirine et les douze religieux catholiques ont été béatifiés en 2018.