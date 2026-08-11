Syrie : les familles de victimes saluent la condamnation de Bachar al-Assad

En Syrie, la condamnation à mort par contumace de l’ancien président Bachar al-Assad suscite de vives réactions. À Damas, des familles de victimes et d’anciens détenus se sont rassemblés devant le tribunal pour saluer ce verdict, présenté comme une étape majeure dans leur quête de justice.

« Bachar el-Assad a utilisé les institutions de l’État pour commettre des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », a déclaré le juge Fakhreddine al-Aryan lors d’une audience retransmise en direct à la télévision d’État.

Atef Najib, cousin maternel d’Assad, a également été condamné à mort dans le cadre de cette même affaire. Il a été reconnu coupable d’avoir supervisé la répression dans la province méridionale de Deraa, qui a déclenché le soulèvement puis la guerre civile.

Sous haute sécurité, Atef Najib se tenait debout dans une cage, vêtu d’un uniforme de détenu, tandis que le juge lisait le verdict. Une foule s’était rassemblée devant le palais de justice, dans le centre de Damas, pour entendre le verdict.

« Aujourd’hui est le jour de la justice pour tous les blessés, les martyrs, les détenus et les Syriens qui ont été contraints de quitter leur pays », a déclaré l’avocat Adnan al-Masalmeh, qui représentait les familles des victimes de Najib. « Aujourd’hui marque la victoire du droit contre l’injustice, la victoire du peuple syrien contre le régime renversé. »

Assad et son frère Maher se sont enfuis en Russie après la chute du gouvernement en décembre 2024 et y ont obtenu l’asile politique. Les nouveaux dirigeants syriens ont demandé à la Russie de leur livrer les Assad.

Najib, qui avait été sanctionné par le département du Trésor américain en avril 2011, a ensuite été placé en détention et fait partie des responsables de la sécurité les plus haut placés à avoir été traduits en justice.

Najib est un ancien général de brigade de l’armée syrienne qui dirigeait, sous Assad en 2011, la branche de la sécurité politique dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie.

Au cours de son mandat, plus d’une douzaine d’adolescents qui avaient tagué des graffitis antigouvernementaux sur le mur d’une école à Deraa ont été arrêtés et torturés. Cette affaire a servi de catalyseur à des manifestations de masse contre les politiques répressives des forces de sécurité d’Assad.

Ces manifestations ont été réprimées brutalement par le gouvernement et ont dégénéré en une guerre civile de 14 ans qui s’est terminée par le renversement d’Assad à la suite d’une offensive éclair des rebelles.

« Aujourd’hui, nous en sommes arrivés à un point où ce sang n’a pas été versé en vain », a déclaré Mouawiya Saysneh, en référence à toutes les victimes tuées au cours des quinze dernières années. Il a ajouté que, quinze ans après la répression menée par Najib, « c’est une source de joie qu’Atef Najib ait été condamné à mort ».

Un autre homme, Nayef Abazeid, qui avait été arrêté à l’âge de 13 ans en 2011, a déclaré à l’Associated Press qu’il se réjouissait de cette condamnation, ajoutant que « notre plus grande joie sera l’exécution de Bachar el-Assad ».

Maher Assad est un ancien commandant de la 4e division blindée de l’armée syrienne, que des militants de l’opposition syrienne ont accusée de meurtres, de torture, d’extorsion et de trafic de drogue, en plus de gérer ses propres centres de détention.