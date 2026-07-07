Mondial 2026 : l'Argentine en quarts de finale, l'Égypte éliminée

Lionel Messi mène l'Argentine à une victoire 3-2 après avoir été menée au score face à l'Égypte. L'Argentine obtient ainsi sa place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

L'équipe a réussi en exploit en se qualifiant alors qu'elle était menée de deux buts à seulement 11 minutes de la fin.

Messi, en larmes après le coup de sifflet final, a inscrit son huitième but de la compétition à la 83e minute, égalisant ainsi le score à 2-2. Il s’agissait de son 21e but en Coupe du monde, un nouveau record.

Enzo Fernández a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, scellant ainsi l’un des plus beaux retournements de situation de l’histoire de la Coupe du monde.

Les tenants du titre affronteront samedi en quarts de finale, à Kansas City, dans le Missouri, soit la Suisse, soit la Colombie.

L'Argentine pourrait devenir la première équipe à remporter deux titres consécutifs depuis le Brésil en 1958 et 1962.