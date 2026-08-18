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Football : Patrick Viera nommé séléctionneur du Sénégal

Patrick Viera, légende d'Arsenal, nommé séléctionneur de l'équipe nationale du Sénégal   -  
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Keingna, Pascale Mahe/
By Rédaction Africanews

and AFP

Sénégal

Après la déception des performances de l’équipe sénégalaise pendant la dernière coupe du monde de la FIFA, la Fédération de football nationale a nommé Patrick Vieira, vainqueur de la Coupe du monde 1998 avec la France, au poste de sélectionneur ce mardi.

La légende d’Arsenal succède ainsi à Pape Thiaw, limogé après la compétition internationale de cet été.

Le président de la FSF a indiqué que la nomination de Vieira, né au Sénégal, constitue une « décision stratégique » dédiée à installer un encadrement technique de haut niveau, à la hauteur des ambitions sportives du Sénégal.

La mission principale de Patrick Viera sera de redynamiser l’équipe après la défaite cuisante du Sénégal face à la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Sa présentation officielle en tant qu’entraîneur principal et son entrée en fonction auront lieu à une date ultérieure.

Thiaw, ancien international sénégalais de 45 ans, avait été limogé moins de deux semaines plus tard. Il avait pris les rênes de la sélection nationale en 2024.

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