Mondial 2026 : l'Égypte remet en cause l'arbitrage contre l'Argentine

La Fédération égyptienne de football (EFA) a officiellement réagi à son élimination face à l'Argentine (3-2) en huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l'instance égyptienne met en cause plusieurs décisions arbitrales prises lors de la rencontre et l'utilisation du système d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Après avoir remercié les supporters égyptiens pour leur soutien tout au long du tournoi, l'EFA estime ne pas pouvoir « rester silencieuse » face à ce qu'elle considère comme des décisions ayant directement influencé le déroulement du match. Elle évoque « plusieurs incidents clés » ayant suscité « de profondes interrogations quant à la cohérence et à l'équité des décisions ».

Au cœur des griefs figure l'annulation d'un but égyptien à la 58e minute. Après intervention du VAR, l'arbitre français François Letexier est revenu sur une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martínez au début de l'action, invalidant la réalisation. La fédération égyptienne conteste également l'absence de penalty après un contact entre Julián Álvarez et Mohamed Salah dans la surface, au début de l'action ayant conduit au troisième but argentin inscrit par Enzo Fernández dans le temps additionnel.

Dans son communiqué, l'EFA souligne que « de nombreux experts et analystes », en Égypte comme à l'international, ont relevé des décisions arbitrales controversées. Selon elle, ces éléments rappellent la nécessité de garantir « les plus hautes normes d'intégrité, d'équité et de transparence » dans l'arbitrage d'une compétition comme la Coupe du monde. L'instance ajoute que défendre « les droits et les intérêts de l'équipe nationale égyptienne » constitue une responsabilité qu'elle entend assumer.

L'Égypte s'est inclinée 3-2 après avoir mené 2-0. L'Argentine a renversé la rencontre en inscrivant trois buts dans le dernier quart d'heure, dont le dernier par Enzo Fernández dans le temps additionnel.

En réponse aux critiques, le directeur de l'arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina, a rappelé que les débats autour des décisions arbitrales faisaient partie du football, tout en estimant que les accusations mettant en cause l'intégrité des arbitres n'avaient « pas leur place dans notre sport ». Il a également défendu l'intervention du VAR sur l'action du but égyptien annulé, expliquant que le système peut recommander une révision lorsqu'une faute est détectée dans la phase de construction d'un but, sans limite de temps ou de distance par rapport à l'action conclue.

Selon Pierluigi Collina, Marwan Attia avait bien commis une faute sur Lisandro Martínez avant le but refusé. Le responsable de l'arbitrage de la FIFA a ainsi estimé que l'intervention du VAR était conforme aux lois du jeu, sans commenter les autres décisions contestées par la sélection égyptienne.