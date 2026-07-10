Mondial 2026 : retour en fanfare des Égyptiens après leur parcours historique

Des milliers de supporters ont accueilli en héros, vendredi, l’équipe nationale d’Égypte à son retour au pays, après son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde à la suite d’une défaite 3-2 face à l’Argentine.

Rassemblés à l’aéroport d’El-Alamein, les fans ont brandi des portraits de Mohamed Salah, salué les joueurs et affiché des banderoles rendant hommage au parcours historique des Pharaons.

L’Égypte a signé la meilleure performance de son histoire dans la compétition en atteignant pour la première fois les huitièmes de finale. Les hommes de Mohamed Salah avaient décroché leur qualification en éliminant l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match disputé.

Les joueurs doivent être reçus samedi par le président Abdel-Fattah el-Sissi. Dans un message publié mardi sur Facebook, le chef de l’État a félicité l’équipe pour « sa performance honorable » et pour avoir franchi « une étape sans précédent dans l’histoire du football égyptien ».

Mardi, la rencontre face à l’Argentine avait suscité un immense engouement à travers le pays. Des milliers de supporters s’étaient réunis dans les cafés, sur les places publiques et dans les foyers pour suivre le match, tandis que les drapeaux égyptiens flottaient aux balcons, sur les commerces et dans les rues.

Au lendemain de l’élimination, la Fédération égyptienne de football (EFA) a dénoncé l’arbitrage de la rencontre, se disant profondément mécontente de plusieurs décisions prises par l’arbitre et de l'utilisation du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).