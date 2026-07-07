Mondial 2026 : la FIFA défend la "relaxe" de Balogun, l'UEFA s'indigne

Les dirigeants du football ont remis en cause l'intégrité de la Coupe du monde lundi, lors d'une journée chaotique et sans précédent dans l'histoire moderne de la compétition.

La polémique portait sur un appel téléphonique que le président Donald Trump a passé la semaine dernière au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui faire valoir que l'attaquant américain Folarin Balogun n'aurait pas dû être suspendu pour le match de lundi contre la Belgique en raison d'un carton rouge reçu lors d'un match la semaine dernière. La FIFA a levé la suspension et autorisé Balogun à jouer.

Cette décision n'a finalement pas aidé l'équipe américaine, qui a été éliminée de la Coupe du monde après s'être inclinée 4-1 face à la Belgique lundi soir, alors que Balogun figurait dans le onze de départ.

Cette décision semblait être la première, depuis 1962, à suspendre une sanction pour une infraction commise lors de la Coupe du monde, ce qui a renforcé la pression sur Infantino concernant sa gestion de la FIFA et ses liens étroits avec Trump.

L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a déclaré que la FIFA avait « franchi une ligne rouge » et a qualifié la décision prise dimanche par la commission disciplinaire de la FIFA d’« inédite, incompréhensible et injustifiable ». Infantino a nié avoir joué un rôle dans cette décision. Trump a qualifié cette décision d’« horrible » et s’est attribué le mérite d’avoir poussé la FIFA à réexaminer la faute, tout en précisant qu’il n’avait pas exigé un résultat particulier.

La Fédération belge de football a déclaré avoir informé la Fédération américaine de football qu'elle contestait l'éligibilité de Balogun.

Mais la commission d'appel de la FIFA a rejeté le recours de la Belgique moins de huit heures avant le coup d'envoi prévu du match des huitièmes de finale à Seattle. La commission d'appel a estimé que la Belgique n'avait pas qualité pour contester cette décision.

Il n'était pas clairement établi si la Belgique pouvait former un recours devant le Tribunal arbitral du sport, en Suisse.

L'arbitre brésilien Raphael Claus a infligé un carton rouge à Balogun pour avoir marché sur la cheville d'un adversaire mercredi dernier, lors de la victoire 2-0 des Américains face à la Bosnie-Herzégovine, ce qui entraîne une suspension automatique d'un match. Claus n'avait pas initialement sorti de carton rouge, mais il l'a fait après avoir consulté la vidéo.

Dimanche, la commission disciplinaire de la FIFA a levé, à titre provisoire, la suspension d'un match et a infligé à Balogun une amende de 40 000 dollars, que l'USSF peut prendre en charge.

Le conflit entre l'UEFA et la FIFA reprend de plus belle.

Les responsables du football européen ont réagi avec indignation.

« Lorsque la certitude des règles n'est plus garantie par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l'intégrité du jeu est remise en cause et la crédibilité d'une compétition s'en trouve ébranlée », a déclaré l'UEFA dans un communiqué.

« Parfois, les règles sont sujettes à interprétation. Ce n’est pas le cas ici », a-t-elle déclaré. « Lorsque la certitude des règles n’est plus garantie par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est remise en cause et la crédibilité d’une compétition s’en trouve ébranlée. »

L'UEFA s'est souvent heurtée à Infantino au cours de la décennie où celui-ci était aux commandes de la FIFA.

Sepp Blatter, le prédécesseur d’Infantino, contraint de quitter ses fonctions en 2015 à la suite de scandales de corruption, a publié lundi un message sur les réseaux sociaux :

« Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques à caractère politique », a déclaré Blatter. « Ils sont annulés par les règles, les preuves et des instances indépendantes. »

La Fédération suisse de football a déclaré que « la crédibilité de la compétition repose sur des règles claires et appliquées de manière cohérente ».

Les entraîneurs ont émis des hypothèses sur les conséquences de cette décision à l'avenir.

« Et si un autre carton rouge était donné ? Que se passerait-il alors ? », a déclaré Ståle Solbakken, l'entraîneur de la Norvège. « Y aura-t-il une commission quelque part qui annulera ce carton ? C'est une très, très, très, très, très mauvaise décision qui va nuire à la Coupe du monde. »

Le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, s'est demandé si les cartons jaunes infligés au défenseur anglais Declan Rice et au milieu de terrain français Michael Olise pourraient être annulés.

La commission disciplinaire de la FIFA a défendu sa décision dans un communiqué publié lundi.

« L'examen des conséquences juridiques des cartons rouges au football n'est pas une nouveauté dans le football moderne », a-t-elle déclaré. « Dans la majorité des championnats de haut niveau relevant des fédérations membres de l'UEFA, l'annulation des cartons rouges est une mesure disciplinaire courante, sans que cela n'ait jamais soulevé de craintes quant au franchissement d'une quelconque "ligne rouge". »

Les propos de Trump

Lundi, Trump a qualifié la décision de l'arbitre de « terrible », tout en admettant qu'il ne comprenait pas bien les règles et les sanctions relatives aux cartons rouges.

« Je ne pensais pas que c'était une faute », a déclaré Trump. « Je pensais que c'était deux grands athlètes qui s'étaient percutés et s'étaient emmêlés. »

Il a également reconnu avoir appelé Infantino.

« Je n’ai fait que demander un réexamen », a déclaré Trump. « Je n’ai pas dit : "Vous devez le faire." »

Infantino a publié un communiqué dans lequel il déclare : « Les instances judiciaires de la FIFA sont indépendantes. Elles fonctionnent de manière autonome. »

« J’ai expliqué qu’une procédure judiciaire était en cours devant les instances judiciaires indépendantes de la FIFA et que l’affaire serait tranchée en temps voulu par les instances compétentes », a-t-il déclaré à propos de sa conversation avec Trump.

Les relations entre Infantino et Trump avaient déjà suscité des inquiétudes parmi les responsables du football. L'année dernière, les dirigeants du football européen avaient quitté le Congrès de la FIFA au Paraguay en raison d'un retard de trois heures causé par l'arrivée tardive d'Infantino, qui se trouvait alors au Moyen-Orient en compagnie de Trump.

Après qu’Infantino eut décerné à Trump le premier prix de la paix de la FIFA en décembre, l’instance dirigeante norvégienne a adressé une lettre apportant son soutien à une plainte éthique déposée contre Infantino, qui l’accusait d’avoir enfreint les dispositions du code d’éthique de la FIFA exigeant la neutralité politique.

Les recours juridiques dont dispose la Belgique

Les responsables belges se sont préparés toute la nuit à Seattle, jusqu'au lundi matin, en vue d'une audience devant un juge d'appel désigné par la FIFA, et leur défaite finale pourrait ne pas être définitive.

« Indépendamment du résultat sportif de ce match », a déclaré la Fédération belge, « nous sommes profondément préoccupés par la manière dont ces événements se sont déroulés et nous continuerons, dans les heures, les jours et les mois à venir, à explorer toutes les voies possibles pour faire respecter les principes fondamentaux d'éthique, d'équité sportive et les intérêts du football dans son ensemble. » »

Le tacle de Balogun

Balogun a été expulsé sans appel pour avoir posé son pied, chaussé de crampons, sur la cheville du défenseur Tarik Muharemović.

Ce genre de faute a régulièrement donné lieu à un carton rouge tout au long de la saison dans les compétitions du monde entier, et Balogun aurait pu s'attendre à une suspension de deux matchs pour faute grave en vertu du code disciplinaire de la FIFA.

Pourtant, des fautes similaires commises par des joueurs vedettes sont restées impunies lors de cette Coupe du monde : celles de l’Argentin Lionel Messi contre l’Algérie et du Marocain Achraf Hakimi face au Brésil. Le Portugais Bernardo Silva n’a écopé que d’un carton jaune contre le Congo.

« Je pense qu’un carton jaune aurait été justifié », a déclaré Balogun par la suite.

Les interventions de la FIFA

Cette Coupe du monde a été remarquable en ce sens que la FIFA, sous la direction d’Infantino, a semblé redéfinir les règles en matière de sanctions disciplinaires avant même le début du tournoi.

Cette série de grâces a exposé la FIFA à des soupçons d’ingérence de la direction dans l’indépendance statutaire de ses instances judiciaires, notamment la commission disciplinaire qui a officiellement gracié Balogun.

Cristiano Ronaldo a été autorisé à disputer le premier match du Portugal à la Coupe du monde, bien qu'il ait reçu un carton rouge pour faute grave lors d'un match de qualification contre l'Irlande en novembre dernier. Il avait donné un coup de coude à un adversaire.

Ronaldo a purgé sa suspension obligatoire lors du dernier match de qualification du Portugal, mais il a échappé à une suspension de deux matchs à laquelle on s'attendait, la FIFA ayant introduit le concept de période de probation. La suspension de trois matchs qui lui a été infligée a eu moins d'impact, puisque deux matchs ont été reportés pendant une période de probation d'un an.

Lors du match d'ouverture, le 11 juin, le Sud-Africain Themba Zwane a reçu un carton rouge face au Mexique pour une faute similaire à celle de Ronaldo, et la FIFA lui a infligé une suspension de trois matchs sans sursis. Zwane n'a plus joué lors de cette Coupe du monde.

Trois joueurs, qui avaient été expulsés lors des matchs de qualification de leur équipe l'année dernière, ont été informés de manière surprenante par la FIFA en mai qu'ils pourraient purger leur suspension lors d'une future compétition plutôt que lors de la Coupe du monde, comme c'était le cas depuis longtemps.

Le milieu de terrain équatorien Moisés Caicedo, le défenseur argentin Nicolás Otamendi et le défenseur qatari Tarek Salman ont tous vu leurs suspensions levées pour la Coupe du monde.