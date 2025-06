Football : Miami lance le compte à rebours de la Coupe du Monde 2026

Le compte à rebours avant la Coupe du Monde 2026 a été lancé ce mercredi lors d'une cérémonie à Miami par les élus et les représentants de la FIFA.

Cette ville de l’État de Floride devrait accueillir sept matchs du tournoi qui se déroulera dans de nombreux stades d’Amérique du Nord.

"Dans un an, le monde entier verra ce que nous savons déjà : que Miami sait comment organiser une fête. Et que nous savons comment accueillir l'un des plus grands événements de la scène mondiale. Le football réunit des cultures du monde entier pour célébrer le beau jeu. Et Miami compte certains des supporters les plus passionnés du monde". A déclaré Francis Suarez, maire de Miami.

Le tournoi se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet 2026, et Miami est prête à briller sous les projecteurs mondiaux.

Daniella Levine, maire du comté de Miami-Dade a déclaré que la ville devrait accueillir un million de nouveaux visiteurs pour la Coupe du monde, avec un impact de plus d'un milliard de dollars.