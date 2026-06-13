À Tel Aviv, les Israéliens célèbrent la première Marche des fiertés depuis l'attaque du 7 octobre

Des milliers de personnes ont participé à la Marche des fiertés de Tel-Aviv le 12 juin, transformant le front de mer de la ville en un vaste rassemblement en faveur de l'égalité, de la visibilité et de l'inclusion des personnes LGBTQ+. Les participants ont défilé sous les drapeaux arc-en-ciel, dansé au rythme des chars musicaux et célébré l'un des plus grands événements LGBTQ+ du Moyen-Orient. Selon les autorités, plus de 1 000 policiers et bénévoles ont été mobilisés afin d'assurer la sécurité de la manifestation. Pour de nombreux participants, cette journée avait une portée qui dépassait largement le cadre festif. Plusieurs ont présenté le défilé comme un symbole de résilience après des années marquées par les tensions politiques, la guerre et les inquiétudes liées à la montée de l'hostilité envers les minorités sexuelles. Les défenseurs des droits rappellent qu'Israël demeure l'un des rares pays de la région où les personnes LGBTQ+ peuvent participer ouvertement à la vie publique, y compris au Parlement et au sein de l'armée. Ils soulignent toutefois que de nombreux obstacles persistent. Certains manifestants ont indiqué avoir été confrontés à des insultes homophobes et estiment que l'égalité juridique et sociale reste incomplète. Les partis religieux continuent par ailleurs de s'opposer à plusieurs réformes en faveur des droits LGBTQ+, alimentant un débat qui traverse l'ensemble de la société israélienne. Dans ce contexte, les participants ont profité de ce rendez-vous annuel pour réaffirmer leurs revendications en faveur de l'égalité de traitement, tout en défendant la visibilité, l'acceptation et les libertés individuelles.