Guerre au Soudan : le pape Léon XIV demande des couloirs humanitaires

Le pape Léon XIV s’est penché une nouvelle fois sur la guerre qui déchire le Soudan depuis avril 2023. Le souverain pontife a appelé dimanche, après la prière de l’Angélus, à l’ouverture de couloirs humanitaires, notamment dans la région du Kordofan, afin de permettre aux civils de se mettre à l’abri des combats et d’accéder à l’aide.

'' Je continue de suivre avec inquiétude la situation tragique au Soudan, en particulier dans la ville d’el-Obeid. Tout en exprimant ma proximité spirituelle avec l’ensemble de la population de ce pays, je renouvelle mon appel aux autorités afin qu’elles garantissent des couloirs humanitaires pour la population civile. Dans le même temps, j’exhorte la communauté internationale à soutenir les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu immédiat. Prions pour que le Seigneur soutienne ceux qui souffrent, convertisse le cœur de ceux qui sèment la violence et accorde la paix tant attendue'', a déclaré Léon XIV.

Au Soudan, la discorde est semée par les paramilitaires du général Hamdan Daglo et l’armée du général al-Burhan, qui s’affrontent depuis trois ans. Le conflit a provoqué une crise alimentaire présentée par l’ONU comme la plus grave crise de la faim au monde.