Festival To Skater : la culture urbaine à l'honneur à Kinshasa

La capitale de la République démocratique du Congo à vibré du 7 au 9 août au rythme de la deuxième édition du festival To Skater.

Au programme, des démonstrations et initiations au skateboard, des performances de street art mais aussi des concerts pour déployer pleinement la culture urbaine à Kinshasa.

Une initiative du jeune skateur Eldie Malonga, le festival vise à promouvoir le stakeboard et à changer la perception de certains congolais qui marginalisent encore cette discipline sportive.

"L'objectif du festival To Skater est de promouvoir le skateboard et les arts urbains en RDC", déclare Eldie Malonga à Africanews.

"Nous sommes en train de mettre le skateboard et le street art en avant pour que les gens qui marginalisent ces arts urbains puis enfin changer leur manière de voir les choses", poursuit le directeur du festival.

Soucieux de perpétuer cette discipline sportive à travers les générations futures, Patrice Nelatera, skateur du club Kin Balabala, est venu partager cette année ses connaissances en skateboard avec des jeunes amateurs venus de plusieurs zones de Kinshasa

"Le skate, c'est tout un art de la rue qui se transmet de générations en générations. Nous allons vieillir mais le skate va rester comme héritage aux plus petits", estime-t-il.

Goodlife fait partie des amateurs venus apprendre le skateboard. Elle rêve de transmettre à son tour ce qu'elle sait aux autres jeunes mais aussi de représenter a l'avenir la RDC, son pays, dans des grandes compétitions internationales.

Le festival a aussi présenté des conférences sur des thèmes comme la place des femmes dans les arts et les sports urbains ou l'avenir des industries créatives en RDC.

Au-delà de l'apprentissage, le festival To Skater a servi d'espace récréatif et de détente pour un peu plus de 500 jeunes participants.