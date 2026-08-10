Jorge Messi, père et agent de Lionel Messi, est mort à 68 ans

Jorge Messi est mort samedi 8 août dans un hôpital de Rosario, où il était soigné depuis plusieurs mois pour une maladie dont la nature n’a pas été précisée.

Lionel Messi et sa famille ont quitté Miami à bord d’un avion privé pour rejoindre l’Argentine. Escortés par un convoi de police, ils se sont rendus au cimetière El Prado, à Rosario, où une veillée privée s’est tenue avant l’inhumation, tôt dimanche matin.

Passionné de football et employé dans la métallurgie, Jorge Messi encadrait des équipes de jeunes au club de quartier Grandoli. Il y fut le premier entraîneur de Lionel, dès l’âge de quatre ans.

En 2000, lorsque le jeune prodige, âgé de 13 ans, rejoint le FC Barcelone pour intégrer son centre de formation et poursuivre en Espagne son traitement pour un déficit en hormone de croissance, Jorge Messi quitte son emploi en Argentine pour l’accompagner. Il s’installe avec son fils en Catalogne et reste à ses côtés durant ses premières années, alors que Lionel Messi s’impose progressivement comme l’un des grands noms du football.

Jorge Messi devient ensuite son agent et négocie en son nom ses principaux contrats, tout en gérant ses intérêts commerciaux et ses droits à l’image. Une relation professionnelle qui se double d’une grande proximité familiale : Lionel Messi avait notamment décrit son père comme un homme très critique, dont les remarques l’avaient toujours poussé à se dépasser.

Discret, Jorge Messi avait rarement pris la parole publiquement. Son parcours avait toutefois été marqué par plusieurs procédures judiciaires en Espagne. En 2013, lui et son fils avaient été poursuivis pour fraude fiscale concernant les revenus tirés des droits à l’image du footballeur entre 2007 et 2009. L’affaire s’était conclue en 2017 par des amendes de plusieurs millions d’euros, sans peine de prison. Une seconde procédure, ouverte en 2019 pour des soupçons de délits contre le Trésor, d’escroquerie et de blanchiment, avait été classée en 2021.

Avec la mort de Jorge Messi disparaît l’homme qui, bien avant que Lionel Messi ne devienne l’octuple Ballon d’or, avait été son premier entraîneur, son compagnon dans les années difficiles et, pendant des décennies, son représentant.