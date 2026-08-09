FIFA : l’organisation dénonce une campagne visant à fragiliser Gianni Infantino

La FIFA a affirmé qu’il existait « un effort concerté et continu visant à saper » l’organisation et son président.

Cette déclaration intervient peu après que le quotidien britannique The Daily Telegraph a soulevé des questions concernant une indemnité de départ versée par l’UEFA à une employée, alors qu’Infantino en était le secrétaire général.

Le journal affirme qu’une femme aurait reçu une indemnité à six chiffres de la part de l’UEFA à la suite d’une prétendue relation sentimentale avec Infantino.

La FIFA accuse désormais ses détracteurs de chercher à saper l’autorité d’Infantino afin de le destituer de ses fonctions sans respecter la procédure prévue à cet effet.