FIFA : l’organisation dénonce une campagne visant à fragiliser Gianni Infantino

L'actualité internationale
La FIFA a affirmé qu’il existait « un effort concerté et continu visant à saper » l’organisation et son président.
Cette déclaration intervient peu après que le quotidien britannique The Daily Telegraph a soulevé des questions concernant une indemnité de départ versée par l’UEFA à une employée, alors qu’Infantino en était le secrétaire général.
Le journal affirme qu’une femme aurait reçu une indemnité à six chiffres de la part de l’UEFA à la suite d’une prétendue relation sentimentale avec Infantino.
La FIFA accuse désormais ses détracteurs de chercher à saper l’autorité d’Infantino afin de le destituer de ses fonctions sans respecter la procédure prévue à cet effet.
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