Niger : plusieurs arrestations dans le cadre de la répression des LGBTQ+

Au Niger, au moins 16 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une répression de la communauté LGBTQ+, selon une source judiciaire.

Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, les rapports entre personnes de même sexe sont punis par la loi avec des peines de prison de cinq à dix ans et des amendes de 18 000 à 180 000 dollars.

La source a révélé que de hauts responsables des douanes et des forces de police, ainsi que plusieurs civils, avaient été arrêtés.

Aucune réaction officielle pour l'instant, mais l'opération est toujours en cours et vise certains lieux où des personnes de même sexe vivent ensemble, faisant référence aux casernes militaires et aux campus universitaires, selon la même source.

Les responsables d’organisations LGBTQ se verront infliger des amendes de 50 millions à 500 millions de francs CFA.

Des pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal et le Burkina Faso, ont adopté ces derniers mois des lois anti-LGBTQ.