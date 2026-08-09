Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Détroit d’Ormuz : Téhéran avance sur de nouvelles routes, sans garantir la réouverture

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'exprime lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue irakien, Fouad Hussein.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

avec AP

Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que les négociations avec Oman concernant de nouvelles routes maritimes traversant le détroit d'Ormuz en étaient à leur phase finale.

S'adressant aux journalistes à Téhéran, Abbas Araghchi a déclaré que cet accord ne signifiait pas que le détroit, essentiel à l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel, serait automatiquement rouvert.

« Un accord sur les itinéraires pourrait être conclu, mais la réouverture du détroit d'Ormuz dépend du respect d'une série de conditions distinctes, qui sont actuellement transmises par des intermédiaires. »

M. Araghchi a déclaré que les États-Unis devaient cesser de « violer » un protocole d'accord signé en juin, qui était censé, entre autres, mettre fin à plusieurs semaines de combats et rouvrir le détroit.

Samedi, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que le détroit d'Ormuz ne serait pas rouvert tant que les États-Unis n'auraient pas « corrigé leur comportement », formulant de nouvelles exigences susceptibles de bouleverser les négociations sur un accord visant à gérer cette voie navigable.

Les États-Unis ne doivent plus jamais menacer l’Iran, précise le communiqué, et doivent mettre définitivement fin à la guerre contre l’Iran et ses alliés armés dans la région. Les États-Unis doivent lever le blocus naval des ports iraniens et retirer leurs forces militaires de la région. Ils doivent « indemniser intégralement » l’Iran pour les dommages causés par la guerre, lever les sanctions et débloquer « sans condition » les avoirs gelés.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.