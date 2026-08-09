Détroit d’Ormuz : Téhéran avance sur de nouvelles routes, sans garantir la réouverture

Iran
Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que les négociations avec Oman concernant de nouvelles routes maritimes traversant le détroit d'Ormuz en étaient à leur phase finale.
S'adressant aux journalistes à Téhéran, Abbas Araghchi a déclaré que cet accord ne signifiait pas que le détroit, essentiel à l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel, serait automatiquement rouvert.
« Un accord sur les itinéraires pourrait être conclu, mais la réouverture du détroit d'Ormuz dépend du respect d'une série de conditions distinctes, qui sont actuellement transmises par des intermédiaires. »
M. Araghchi a déclaré que les États-Unis devaient cesser de « violer » un protocole d'accord signé en juin, qui était censé, entre autres, mettre fin à plusieurs semaines de combats et rouvrir le détroit.
Samedi, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que le détroit d'Ormuz ne serait pas rouvert tant que les États-Unis n'auraient pas « corrigé leur comportement », formulant de nouvelles exigences susceptibles de bouleverser les négociations sur un accord visant à gérer cette voie navigable.
Les États-Unis ne doivent plus jamais menacer l’Iran, précise le communiqué, et doivent mettre définitivement fin à la guerre contre l’Iran et ses alliés armés dans la région. Les États-Unis doivent lever le blocus naval des ports iraniens et retirer leurs forces militaires de la région. Ils doivent « indemniser intégralement » l’Iran pour les dommages causés par la guerre, lever les sanctions et débloquer « sans condition » les avoirs gelés.
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