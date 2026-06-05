Des milliers de personnes participent à la marche des fiertés de Jérusalem sous haute sécurité

Les marcheurs brandissant des drapeaux arc-en-ciel, jouant de la musique et battant le tambour ont défilé dans les rues sous le slogan « Exiger le changement : égalité, justice, espoir ». L’événement a été étroitement surveillé par les forces de sécurité en raison des antécédents de tensions et d’épisodes de violence du défilé dans cette ville qui revêt une importance religieuse majeure pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Les participants expliquent que la marche visait la visibilité et l’acceptation au sein de l’un des centres urbains les plus conservateurs du pays. Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, y a pris part et a réaffirmé son soutien aux droits des personnes LGBTQ+, décrivant ce mouvement comme un volet d’un combat plus large pour la liberté et la démocratie. Les organisateurs affirment que le défilé entend promouvoir l’égalité et l’inclusion sociale dans un contexte de divisions politiques et sociales persistantes en Israël. La marche des Fiertés de Jérusalem demeure l’un des événements les plus symboliques pour la communauté LGBTQ+ du pays, malgré l’opposition persistante de certains groupes religieux.