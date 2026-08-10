Le Festival ''Diaspora Calling !'' a posé ses valises au Royaume-Uni

Lauryn Hill et Wyclef Jean ont interprété l'intégralité de leur album emblématique « The Score », à l'occasion des débutes du festival « Diaspora Calling ! » organisé par Lauryn Hill, au Royaume-Uni, vendredi dernier.

''Je crois que ce à quoi je pensais, c’était nos débuts : c’était notre mission dès le départ. Et parfois, tu sais, on s’écarte peut-être un peu du chemin, mais il faut se recentrer et s’y remettre. C’était donc très important pour nous de rattraper le temps perdu, c’est vrai.'', a déclaré Lauryn Hill, artiste.

Dix ans après sa première édition à Brooklyn, l’événement organisé en plein air au National Bowl de Milton Keynes, en Angleterre, célébrait la culture, la créativité et les histoires de la diaspora africaine.

''La vérité, l’intrépidité, la négritude, à travers toute la diaspora. Il y a Haïti qui est représenté, on retrouve des vibrations jamaïcaines, le hip-hop new-yorkais, ce mélange, cette franchise. C’était la bande-son de la vie.'', a affirmé l'artiste Rhapsody. Ajoutant '' C’était un modèle pour moi, c’était mon étoile polaire. Ça m’a vraiment donné envie d’approfondir ma conscience. »

'Diaspora Calling !'' a eu le mérite de réunir de nombreux artistes de la diaspora africaine sur une scène, jouant la carte de la solidarité dans un monde en proie aux divisions.

''Je trouve ça formidable de mettre en avant l’amour et l’unité, surtout avec toutes les connotations négatives et les messages négatifs qui circulent sur le continent et à travers le monde. Je trouve ça fantastique. Je vois des motifs variés, des imprimés différents, des gens magnifiques, pas seulement des personnes d’origine africaine ou caribéenne, mais aussi des personnes issues d’autres cultures, venues ici en signe de solidarité pour profiter de ce moment.'', a déclaré Elle Erinly, participante au festival.

‘’Diaspora Calling’’ a été initié par Lauryn Hill en 2016 à Brooklyn.