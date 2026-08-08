Sénégal : 71 hommes inculpés dans le cadre du durcissement de la répression de l’homosexualité

Le Sénégal poursuit son durcissement à l’égard de l’homosexualité. Le parquet a annoncé, vendredi, l’inculpation de 71 hommes pour « actes contre nature », dans le cadre d'une campagne de répression qui s'est intensifiée ces derniers mois.

Selon un communiqué du parquet, les 71 hommes ont été présentés devant un tribunal. Dans le même temps, les poursuites visant 28 autres personnes ont été entièrement abandonnées.

Cette nouvelle étape intervient quelques mois après l'adoption, en mars, d'une nouvelle loi qui a doublé les peines prévues pour les relations homosexuelles. Celles-ci sont désormais passibles de cinq à dix ans d'emprisonnement.

Plus de 100 arrestations ces derniers mois

Au cours des derniers mois, plus de 100 personnes ont été arrêtées au Sénégal pour des soupçons d'actes homosexuels. Parmi elles figurent certaines personnalités connues du pays.

Dans certains dossiers, les personnes étaient également soupçonnées de transmission volontaire du VIH. Le parquet précise toutefois que les chefs d'accusation de « mise en danger de la vie d'autrui » et de « transmission volontaire du VIH/sida » ont été abandonnés dans le cadre de cette procédure.

Les inculpations annoncées vendredi font suite à une enquête préliminaire, selon le parquet.

Un ressortissant français libéré des poursuites

Parmi les personnes concernées figurait un ressortissant français, un ingénieur d'une trentaine d'années installé à Dakar. Détenu depuis février pour « actes contre nature », il a finalement bénéficié d'un abandon des poursuites, a indiqué samedi à l'AFP le procureur Saliou Dicko.

Le parquet a toutefois fait appel de cette décision.

Un durcissement régional

Le Sénégal n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Ouest à avoir renforcé ces derniers mois sa législation contre l'homosexualité. Plusieurs États de la région ont adopté ou durci des lois criminalisant les relations entre personnes de même sexe.

Cette évolution suscite des préoccupations parmi les défenseurs des droits humains, qui dénoncent une multiplication des poursuites et des arrestations visant les personnes LGBT+ dans plusieurs pays du continent.