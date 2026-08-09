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Gaza : Netanyahou rejette le plan de paix de Trump

President Donald Trump listens as Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at President Donald Trump's Mar-a-Lago club, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté le plan de paix en 15 points pour Gaza proposé par le président américain Donald Trump, dimanche, à l'ouverture de la réunion du Conseil des ministres à Jérusalem.

Netanyahou a déclaré que les Forces de défense israéliennes (FDI) ne se retireraient pas tant que le Hamas n'aurait pas été désarmé, reprenant ainsi les propos tenus mardi dans une déclaration qui avait marqué une rare manifestation publique de désaccord avec l'administration Trump.

Les propos de Netanyahou jettent un doute supplémentaire sur l'accord visant à désarmer le Hamas, qui était considéré comme une avancée potentielle pour mettre fin à la guerre.

L'accord prévoyait que le Hamas entame son désarmement, qu'Israël mette fin à ses frappes et commence à se retirer des quelque 60 % du territoire de Gaza qu'il contrôle actuellement.

Cet accord s'appuyait sur un accord de cessez-le-feu conclu en octobre, qui avait mis fin aux principales opérations militaires et permis la libération des otages encore détenus à Gaza, mais il est au point mort sur d'autres fronts.

Avant la réunion du Conseil des ministres, M. Netanyahou a également évoqué l'Iran et le Liban.

Il a réaffirmé que, tant qu'il serait Premier ministre, « l'Iran ne posséderait pas d'armes nucléaires », et a ajouté que « l'existence d'Israël n'était pas négociable ».

Concernant le Liban, il a déclaré que « ces derniers jours, Israël a mené des opérations musclées au Liban et éliminé des terroristes, notamment sur la crête d'Ali al-Tahir ».

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