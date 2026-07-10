Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Le président mauritanien gracie deux députés l'ayant accusé de racisme

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani lors du Sommet de l'avenir, à l'Assemblée générale de l'ONU, 23 septembre 2024.   -  
Copyright © africanews
AP Photo/Richard Drew
By Rédaction Africanews

and AFP

Mauritanie

Le président mauritanien a accordé sa grâce à deux députés de l'opposition condamnés à quatre ans de prison pour l'avoir accusé de discrimination raciale à l'encontre des Noirs et des descendants d'esclaves.

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé cette grâce à Mariem Cheikh et Ghamou Achour, dans un décret publié jeudi.

Toutes deux membres de l’organisation de défense des droits de l’homme « Initiative pour la renaissance du mouvement abolitionniste », les deux parlementaires étaient accusées d’avoir qualifié M. Ghazouani, sur les réseaux sociaux, de force motrice de « l’apartheid en Mauritanie », en Afrique de l’Ouest.

Outre la peine de prison, la décision rendue début mai par le tribunal ordonnait également le retrait des contenus numériques, la confiscation des téléphones des deux femmes et la fermeture de leurs comptes en ligne.

L’esclavage a été officiellement aboli en Mauritanie en 1981, mais il persiste et reste un sujet sensible, même si les sanctions ont été alourdies en 2015.

Le pays compte 5,5 millions d’habitants, répartis en plusieurs groupes ethniques, notamment les Maures, les Haratins, les Soninkés et les Peuls. Les Haratins sont les descendants d’esclaves noirs subsahariens affranchis.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.