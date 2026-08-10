RDC : le bateau isolé pour suspicion d'Ebola libéré, tests négatifs

Les autorités congolaises ont libéré le bateau mis en quarantaine à Maluku, à 65 kilomètres de Kinshasa, après une suspicion de décès lié à Ebola.

Les tests ont été effectués sur les passagers, environ 200, se sont révélés négatifs pour la souche Bundibugyo. Y compris ceux concernant les sept personnes présentant des symptômes.

Les vérifications ont permis aussi de tracer l’itinéraire réel de l’embarcation : elle ne provenait pas de Kisangani, comme annoncé dans un premier temps, mais plutôt de Mongala, une province épargnée par l’épidémie d’Ebola.

Face à cet incident, les autorités congolaises annoncent la mise ne place d’un dispositif de contrôle permanent pour les navires descendant le fleuve Congo.

Objectif, empêcher la propagation du virus dans la mégalopole congolaise.

La 17e épidémie d’Ebola a été déclarée le 15 mai en Ituri, dans l’est de la RDC. Son bilan est de 4 000 cas confirmés et 1 850 décès soit un taux de létalité de 45 pour cent.