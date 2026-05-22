Sénégal : Ousmane Sonko dénonce la "tyrannie occidentale pour imposer ses valeurs LGBTQ+"

Vendredi, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé la « tyrannie » occidentale qui cherche à « imposer » l'homosexualité, et a rejeté toute tentative visant à empêcher l'application d'une nouvelle loi durcissant les peines encourues pour les relations entre personnes du même sexe.

Les questions liées à la communauté LGBTQ ont suscité la controverse ces dernières années au Sénégal, pays à majorité musulmane, et la défense des droits des homosexuels est souvent dénoncée comme un moyen utilisé par les Occidentaux pour imposer des valeurs étrangères.

Fin mars, le président Bassirou Diomaye Faye a signé une loi doublant la peine maximale encourue pour les relations entre personnes du même sexe.

Des dizaines d'arrestations ont déjà été effectuées en vertu de cette loi.

« Il existe une forme de tyrannie. Il y a huit milliards d’êtres humains dans le monde, mais il existe un petit noyau appelé l’Occident… qui, parce qu’il dispose de ressources et contrôle les médias, veut imposer cela (l’homosexualité) au reste du monde », a déclaré Sonko lors d’un discours devant les députés de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Sonko a déclaré qu'après l'adoption de la loi, il avait entendu de nombreuses critiques à l'encontre du Sénégal à l'étranger, notamment en France.

« S'ils ont choisi ces pratiques, c'est leur problème, mais nous n'avons aucune leçon à en tirer, absolument aucune », a-t-il déclaré.

Contrairement à la position de l'Occident, qui « veut imposer son diktat », aucun pays asiatique, africain ou arabe ne critique le Sénégal, a déclaré le Premier ministre.

Il a également exhorté le système judiciaire à veiller à l'application « intégrale » de la loi.

La nouvelle loi punit les « actes contre nature », expression utilisée pour désigner les relations entre personnes du même sexe, d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, contre un à cinq ans auparavant.

Elle prévoit également des peines d'emprisonnement de trois à sept ans pour les personnes reconnues coupables d'avoir encouragé ou financé des relations entre personnes du même sexe.

Sonko a rejeté toute forme de « moratoire » sur l'application de la loi, après un appel lancé par une trentaine de personnalités d'origine africaine dans un éditorial publié ce mois-ci dans le quotidien français Libération.

Avant de devenir Premier ministre du Sénégal en 2024, Sonko avait promis de faire des relations homosexuelles un délit, en reclassant cette infraction, qui était auparavant considérée comme un simple délit mineur.